Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi a fost dus in carantina instituționalizata dupa ce, marți noapte, a fost surprins conducand pe șoseaua Pipera. Fostul soț al Biancai Dragușanu trebuia sa se afle in izolare in perioada 13-26 iunie. Mai mult, barbatul a primit și o amenda și a ramas fara permis de conducere, intrucat conducea…

- Un barbat de 35 de ani care trebuia sa se afle in izolare la domiciliu a fost surprins de radar cand conducea un autoturism cu 104 kilometri pe ora pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, marti, in jurul orei 12,00, un echipaj al Brigazii Rutiere a oprit…

- Un șofer oprit de un echipaj de poliție pentru depașirea vitezei legale pe șoseaua Ștefan cel Mare din București a refuzat sa se legitimeze și a demarat cu agentul de poliție agațat de autovehicul, informeaza Poliția Capitalei. ”In data de 30.05.2020, in jurul orei 02.30, un agent de poliție din cadrul…

- Accidentul a avut loc la intersectia strazilor Campia Izlaz cu Raului. Din primele informatii, soferul masinii de taxi nu a respectat semnificatia indicatorului "cedeaza trecerea", a patruns in intersectie unde a fost lovit in plin de un autoturism condus de un barbat in varsta de 38 de ani, care…

- Un barbat de 48 de ani, din comuna Sanpaul, județul Cluj, care trebuia sa stea la izolare, a fost prins departe de casa, in trafic, de polițiștii din Alba Iulia. Acesta a fost depisat de polițiștii din Alba Iulia, vineri, 1 mai, in timpul unei misiuni de verificare a participanților la trafic. Potrivit…

- Poliția Capitalei a precizat, miercuri seara, dupa ce, in spațiul public, au aparut imagini cu polițiști de la Secția 9 care lovesc doi barbați surprinși pe strada dupa ora 22 și care au refuzat sa se legitimeze."Cu privire la imaginile aparute in spațiul public, va facem cunoscut faptul in noaptea…

- Sambata, 28 martie 2020, in jurul orei 16.40, politistii Biroului Rutier Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, semnalat prin 112 ca și eveniment rutier cu pagube materiale, produs pe strada Cedrului din localitatea Oarda de Sus. Polițiștii au constatat faptul ca, un barbat…