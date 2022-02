Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 34 de ani a fost retinut, sambata, fiind acuzat de talharie, dupa ce a smuls telefonul din mana unei femei care se deplasa pe o strada din Capitala. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei transmis AGERPRES, sambata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie…

- Un angajat al Reprezentantei Ministerului Apararii al Federatiei Ruse pentru activitatea comemorativa de cinstire a eroilor in Romania a sesizat Politia in legatura cu disparitia unei sume de bani din seiful institutiei, au declarat, pentru Agerrpres, surse din Politie. “La data de 27 decembrie, Sectia…

- Muncitorul vietnamez a reclamat la Poliție ca a fost agresat și sechestrat de un grup de barbați din țara asiatica din cauza unei datorii pe care acesta nu ar fi achitat-o. Poliția Capitalei anunța ca șase cetațeni din Vietnam au fost reținuți in acest caz. Polițiștii au facut, joi, 16 decembrie, percheziții…

- In data de 16 decembrie 2021, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Investigații Criminale Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 au pus in aplicare doua mandate de percheziție domiciliara, in București, intr-o cauza…

- „La data de 08 decembrie a.c., politisti ai Serviciului Grupuri Infractionale Violente din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3 au pus in aplicare 12 mandate de aducere, intr-un dosar penal in care se efectueaza…

- Sapte autoturisme parcate pe strazi din municipiul Bucuresti au fost cuprinse de flacari, miercuri, incendiile fiind provocate de un minor, care deja a fost dus la audieri, transmite Poliția Capitalei. Potrivit Directiei Generale de Politie al Municipiului Bucuresti (DGPMB), in jurul orei 8.40, prin…

- Un minor a fost retinut de politistii din Capitala fiind suspectat ca a incendiat mai multe autoturisme, pe doua strazi din Bucuresti. In total, sapte masini au fost afectate de foc. "In data de 1 decembrie, in jurul orei 8.40, prin apel 112, a fost sesizat un incendiu ce se manifesta la un autoturism,…