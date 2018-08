Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul București și Poliția Capitalei - Serviciul Omoruri, in scopul stabilirii tuturor circumstanțelor in care au fost agresați cei doi jandarmi din Piata Victoriei, solicita sprijinul presei si al populatiei."Rugam cetațenii care il recunosc pe barbatul ce apare…

- Trei dintre agresorii jandarmeritei care a fost batuta vineri in Piata Victoriei au fost prinsi. Unul dintre huligani ar fi intentionat sa paraseasca tara. Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Politia Capitalei – Serviciul Omoruri au audiat azi noapte șase persoane cu privire la evenimentele…

- Dosare penale pentru incidentele de vineri seara din Bucuresti Foto: Agerpres Procurorii militari au deschis un dosar penal cu privire la modul de interventie al jandarmilor si incidentele petrecute la manifestatia de vineri seara din Piata Victoriei. Parchetul de pe lânga Tribunalul…

- Politia Capitalei a anuntat sambata ca 19 persoane au fost conduse la audieri in legatura cu incidentele produse in ziua precedenta la protestul din Piata Victoriei. "La acest moment, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Politia Capitalei - Serviciul Omoruri audiaza sase persoane…

- Sambata seara, Parchetul de pe langa Tribunalul București și Poliția Capitalei - Serviciul Omoruri audiaza 6 persoane cu privire la evenimentele din seara anterioara din Piața Victoriei.Anterior, de la momentul producerii evenimentului, au fost audiate alte 13 persoane cu privire la incidentele…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București au deschis dosar penal de ultraj, dupa ce doi jandarmi au fost agresați, fiind audiate mai multe persoane și verificate imaginile pentru identificarea faptașilor. Parchetul arata ca este investigat și furtul armei din dotarea jandarmului lovit,…

- O femeie de 31 de ani a murit in Arestul Central al Capitalei, vineri dimineața, aceasta fiind cunoscuta ca și consumatoare de droguri, potrivit Poliției Capitalei. „In aceasta dimineata, la ora 05.45 o persoana aflata in regim de arest preventiv i-a sesizat pe polițiștii aflați in exercitarea atribuțiilor…

- Unei femei de 31 de ani care era incarcerata in arestul Politiei Capitalei i s-a facut rau, vineri dimineata, si nu a putut fi salvata de echipajele medicale sosite la fata locului. Femeia era cunoscuta consumatoare de droguri, iar dosarul a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti…