- Politistii din Capitala au descins in noaptea de sambata spre duminica intr-un apartament de tip penthouse din sectorul 6 unde era organizata o petrecere cu manele. Aici au fost gasite 11 persoane, intre care Adrian Minune și Tzanca Uraganul, conform unor surse. Toti participanții la petrecere…

- Poliția a intervenit noaptea trecuta la o petrecere din sectorul 6 al Capitalei la care participau Adrian Copilul Minune și Tanca Uraganul. Oamenii legii au dat amenzi de aproape 40.000 de lei. Noapte atrecuta, oamenii legii au intervenit la alte evenimente cu mulți participanți, dand amenzi totale…

- Patru adolescenti au fost jefuiti de alti, sase sambata seara, pe o strada din sectorul 1 al Capitalei.”In data de 17.10.2020, in jurul orei 19.00, Sectia 2 Politie a fost sesizata prin apel 112, ca 4 minori au fost deposedati de o suma de bani, de catre un grup de alti 6 minori. Politistii…

- A fost razie de amploare in noaptea de sambata spre duminica pe strazile din București. Polițiștii au organizat 40 de filtre și au fost verificate 890 de persoane, transmite Poliția Capitalei.Peste 200 de agenți aflați in puncte diferite ale orașului au oprit mașini in trafic 720 de mașini. La acțiunii…

- Poliția Capitalei a transmis, marți, un comunicat de presa, dupa scandalul intre clanurile din București, in urma caruia Florin Mototolea, zis Emi Pian, a murit, in noaptea de luni spre marți, la varsta de 39 de ani, in urma unei rafuieli care a avut loc in Sectorul 6.”Suntem aici pentru ca nu ne plac…

- Politistii de la Sectia 24 au pus in executare, marti dimineata, 12 mandate de aducere pe numele unor persoane din Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de proxenetism. "Din date si probele existente in dosarul instrumentat sub supravegherea Parchetului…