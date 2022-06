Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata, duminica, de catre Politia Locala, cu privire la faptul ca, un barbat a apelat telefonic Politia Locala, invocand faptul ca a amplasat un dispozitiv exploziv in incinta unui centru comercial, din Sectorul 1 al municipiului Bucuresti. Grupa pirotehnica, din cadrul SIAS, se deplaseaza la fata […] The post Politia Capitalei: Alerta cu bomba in incinta unui centru comercial, din Sectorul 1 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .