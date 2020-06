Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Capitalei a deschis o ancheta, dupa ce vlogger-ul Alexandru Balan, cunoscut in spațiul online sub numele de „Colo”, a instigat la violarea minorelor, dupa ce a povestit o experiența personala pe...

- Un cunoscut vlogger este anchetat de Poliția Capitalei pentru ca ar fi instigat la violența impotriva minorelor, inclusiv la violarea acestora, dupa ce a povestit o experiența personala pe care a avut-o cu o fata de 16 ani. Alexandru Balan, cunoscut in spațiul online sub numele de „Colo”, este urmarit,…

- Vloggerul Colo este protagonistul unui scandal mediatic care sta sa izbucneasca in Romania. Dupa ce a strans cele mai multe fonduri din donații de la fani și a stabilit un recor in Romania, un clip cu vloggerul, de acum un an, a ieșit acum la suprafața. In acel clip Alexandru Balan spune ca in cazul...…

- IPS Teodosie a ținut o slujba la Constanța, in aer liber, in prima zi in care Romania a ieșit de sub starea de urgența, iar bisericile iși pot realua activitatea. Astfel, in timpul slujbei, o femeia a inceput sa faca cercuri in jurul credincioșilor, dar și in jurul preoților. Slujba a continuat ca și…

- Majoritatea Agentiilor de Ocupare a Fortei de Munca au aratat ca angajatorii pot suplimenta, din surse proprii, indemnizatia de somaj tehnic insa se impune o aliniere a acestor institutii cu privire modul de aplicare a reglementarii in cauza, considera Mihaela Mitroi, Partener, Asistenta Fiscala si…

- ​Un om de afaceri, care și-a lansat un magazin online de telefoane second hand în plina criza, în România, cu o investiție de 200.000 de euro, este convins ca a facut ceea ce trebuia. „Noi suntem antreprenori, este un nivel de risc, când ești antreprenor”, spune Gregoire…

- Citeam astazi postarea d-lui Varujan Vosganian despre Romania ca o resursa de zilieri a Europei, statut rusinos al unei iobagii moderne. Gandul m-a dus imediat la lipsa acuta de forta de munca din agricultura romaneasca, la faptul ca mai micii sau mai marii producatori romani ofera salarii similare…

- Programul de audienta la Politia Capitalei si sectiile de politie se suspenda, de miercuri pana la 31 martie 2020, pentru a limita raspandirea coronavirusului. La nivelul Serviciului de Ordine Publica se suspenda programul de relatii cu publicul. Solicitarile de avizare/licentiere destinate Serviciului…