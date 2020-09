Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Capitalei face, miercuri dimineața, 14 percheziții la persoane banuite de mai multe furturi din locuințe. Prejudiciul cauzat este de peste 20.000 de euro.Potrivit Poliției Capitalei, perchezițiile au loc in București și in județul Ilfov. Sunt vizate 14 persoane sunt suspectate…

- Polițiștii fac, miercuri, 14 percheziții in București și in 3 județe, intr-un dosar de inșelaciune, spalare de bani și fals. Mai multe persoane sunt banuite ca au facut comenzi in numele unei firme, a carei identitate a fost clonata, și au produs un prejudiciu de 1,2 milioane de lei. Potrivit unui comunicat…

- Politistii efectueaza, luni dimineata, 41 de perchezitii in judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi, Bacau, Prahova, Satu Mare si in municipiul Bucuresti la domiciliile mai multor persoane banuite ca ar fi produs si comercializat in mod ilegal tutun de fumat. Potrivit unui comunicat al IGPR, transmis AGERPRES,…

- Polițiștii prahoveni au derulat, marți, noua percheziții in București și in județele Calarași, Teleorman și Ilfov, intr-un dosar de inșelaciune in domeniul comerțului cu materiale de construcție.

- 20 de persoane au fost reținute și 38 au fost puse sub control judiciar dupa audieri maraton in cazul furturilor de produse de lux din avioanele de pe Aeroportul Otopeni, a anunțat, vineri, Poliția Capitalei. Au fost ridicate și confiscate de polițiști peste 400 de parfumuri, 4 minibaruri și peste 450…

- Zeci de percheziții au loc, joi dimineața, in București și in județele Ilfov și Prahova, intr-un dosar instrumentat sub coordonarea Parchetului Militar, la persoane acuzate ca au furat produse de lux, cosmetice și bauturi din containerele incarcate la bordul avioanelor de pe Aeroportul Otopeni.Poliția…

- Politistii din Bucuresti au facut, marti, sapte perchezitii domiciliare in Capitala si in judetul Galati la persoane banuite ca in luna mai a.c. ar fi patruns intr-un depozit de unde ar fi sustras 1.400.000 de tigarete, in valoare de peste 1,2 milioane de lei.