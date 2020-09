Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile franceze au desfasurat un dispozitiv important de politisti la Paris, iar fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene, sambata, la revenirea miscarii de protest a “vestelor galbene”, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Sute de manifestanti s-au strans in doua piete din Paris pentru…

- Un barbat a fost ucis si sapte persoane au fost ranite, dintre care doua grav, intr-o serie de atacuri cu cutitul, care au avut loc astazi la Birmingham, oras din centrul Angliei, a anuntat politia din West Midlands, transmite Agerpres , cu referire laf Reuters si dpa.

- Parlamentara braziliana Flordelis de Souza a fost acuzata de ordonarea executarii soțului ei, pastorul Anderson do Carmo, care a fost împușcat de peste 30 de ori la locuința cuplului în iulie 2019, potrivit unui comunicat remis luni de poliția din Brazilia și citat de Reuters.Poliția…

- Un rezident al orasului South Lake Tahoe, din California, a fost testat pozitiv pentru ciuma - o boala extrem de contagioasa, supranumita ''moartea neagra'' in Evul Mediu -, primul caz aparut in ultimii cinci ani in acest stat, au anuntat marti oficiali din domeniul sanitar, potrivit Reuters.Autoritatile…

- Parlamentul afgan a aprobat, duminica, eliberarea a 400 de talibani, pregatind astfel terenul pentru inceperea negocierilor de pace care au ca obiectiv incheierea razboiului de peste 18 ani, informeaza Reuters, citata de news.ro.Decizia a fost luata la presiunile facute de presedintele american Donald…

- Politia a retinut un barbat care a luat luni o persoana ostatica intr-o banca din Kiev, a anuntat adjunctul ministrului de Interne Anton Gherascenko, precizand ca aceasta a fost eliberata teafara si nevatamata, relateaza Reuters si AFP, citeaza Agerpres .

- O persoana a murit și alta a fost ranita într-un incident armat ce a avut loc sâmbata seara într-un parc din Louisville (Kentucky) cunoscut drept centrul protestelor fața de uciderea de catre poliției, în martie, a unei femei de culoare, chiar în casa acesteia, transmite…