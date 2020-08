Stiri pe aceeasi tema

- Micii bicicliști din Pitești au fost instruiți de polițiști. Agenții din cadrul Serviciului Rutier Arges, impreuna cu politistii Compartimentului de Analiza si Prevenirea Criminalitatii Arges au purtat discuții cu cei mai mici participanți la trafic și cu parinți și bunici ai acestora, pentru a preveni…

- Acțiune preventiva desfașurata in Parcul Crang de mai multe polițiște și jandarmerițe, care au stat de vorba cu buzoienii despre cum sa se fereasca de infractori și de… coronavirus. „Ieri, polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenirea Criminalitații impreuna cu reprezentanți ai jandarmeriei buzoiene…

- Polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenirea Criminalitații au organizat in parcul „Alexandru Marghiloman’’ din municipiul Buzau activitați preventiv-educative „fața in fața”.

- Polițiștii de la prevenire au fost in mijlocul copiilor, in locul preferat al acestora pe timp de vacanța – parcul. La inceputul acestei saptamani, polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenirea Criminalitații au organizat in parcul „Alexandru Marghiloman’’ din municipiul Buzau activitați preventiv-educative…

- Zilele trecute, polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenirea Criminalitații au organizat in parcurile din municipiul Buzau o sesiune de informare și conștientizare a cetațenilor pentru prevenirea inselaciunilor si a furturilor din locuinta, prevenirea delincventei juvenile si a victimizarii…

- Polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenirea Criminalitații au organizat in parcurile din municipiul Buzau o sesiune de informare și conștientizare a cetațenilor pentru prevenirea inselaciunilor si a furturilor din locuinta, prevenirea delincventei juvenile si a victimizarii minorilor si prevenirea…

- Patru persoane din judetul Satu Mare au fost retinute pentru trafic de droguri, in urma efectuarii unor perchezitii domiciliare fiind ridicate 19 doze de cocaina, informeaza, miercuri, un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, politistii…

- Politistii constanteni si procurorii DIICOT au facut 13 perchezitii la persoane banuite de trafic de minori si de proxenetism, iar opt barbati cu varste cuprinse intre 19 si 47 de ani au fost retinuti in acest dosar.