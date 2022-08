Stiri pe aceeasi tema

- Celebra scriitoare britanica J.K. Rowling a primit o amenințare cu moartea, la cateva ore dupa tentativa de asasinare a scriitorului Salman Rushdie. Creatoarea lui Harry Potter a fost luata in vizor de Asif Aziz, un extremist islamic susținut de Iran, care a menționat pe Twitter ca ea ar fi urmatoarea…

- La data de 4 august 2022, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 35 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de razbunare pentru ajutorul dat justiției. In sarcina acestuia s-a reținut…

- O femeie din Olanda a ajuns in atenția presei dupa ce un videoclip suprarealist in care apare calare pe un delfin a devenit viral. Femeia a fost identificata și a fost emisa o amenda pe numele ei. Dupa aceste evenimente, ea spune ca primește periodic mesaje de amenințare. Poliția face apel la utilizatorii…

- Nu exista nicio amenințare militara imediata din partea Rusiei la adresa Suediei și Finlandei iar acestea vor adera la NATO, in pofida obiecțiilor Turciei, spune aecretarul general adjunct al Alianței, Mircea Geoana.