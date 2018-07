Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul britanic contaminat cu agentul neurotoxic Noviciok in urma cu zece zile si-a recapatat constienta si se afla in prezent in stare critica, dar stabila, a anuntat marti spitalul districtual din Salisbury, oras situat in sud-vestul Angliei, transmite Reuters. Charlie Rowley a fost…

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat ca femeia contaminata cu agentul neurotoxic Noviciok in orasul Amesbury, din sudul Angliei, a murit pe patul de spital, desi medicii au depus toate eforturile pentru a o salva, relateaza BBC. Politia a deschis ...

- Un politist britanic era spitalizat sambata la Salisbury, in sudul Angliei, pentru o posibila expunere la agentul neurotoxic Noviciok, informeaza DPA, din surse confidentiale. Spitalul respectiv este in apropiere de Amesbury, unde un cuplu britanic a fost otravit sambata trecuta, potrivit Agerpres.…

- Politia a confirmat ca cele doua persoane britanice din Amesbury (sudul Angliei), care au fost internate in stare grava la spitalul din Salisbury, au fost victimele aceleiasi substante otravitoare folosita si in cazul fostului spion rus Serghei Skripal si fiica acestuia. Politia i-ar fi banuit pe…

- Teste de laborator au confirmat, miercuri seara, ca un cuplu de britanici a fost expus agentului neurotoxic Noviciok, relateaza BBC. Cei doi au fost gasiti, sambata, in stare de inconstienta la Amesbury, oras din sudul Angliei, la cativa kilometri de ...

- Cei doi britanici care au fost gasiti sambata in stare critica la sambata la Amesbury, oras din sudul Angliei, situat la cativa kilometri de Salisbury unde fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa au fost victimele unei tentative de otravire in luna martie, au fost expusi la acelasi agent neurotoxic…

- Cele doua persoane gasite in stare critica langa orasul Salisbury (sudul Angliei) au fost otravite si au fost trimise probe la centrul de cercetare militara Porton Down pentru testare, a informat editorialistul pentru afaceri politice al ziarului The Sun, citand surse din cadrul apararii, relateaza…