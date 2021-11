Stiri pe aceeasi tema

- Atacul de la Liverpool, in care o mașina a explodat in fața unui spital, a fost pregatit cu cel puțin 7 luni inainte, au declarat autoritațile britanice intr-un comunicat de presa. Autorul ar fi achiziționat componentele dispozitivului exploziv inca din luna aprilie, au precizat și surse din poliție. …

- Suspectul in explozia dintr-un taxi la Liverpool, in nordul Angliei, si-a pregatit atacul de ”cel putin” sapte luni, a anuntat miercuri politia britanica, relateaza AFP. Suspectul a fost identificat ca fiind Emad Al Swealmeen, in varsta de 32 de ani, alias Enzo Almeni, conform news.ro.…

- Presupusul terorist care s-a aruncat in aer in weekend la bordul taxiului in care se afla, in fata Spitalului de femei din Liverpool (nordul Angliei), se numeste Emad Al Swealmeen, in varsta de 32 de ani, a comunicat luni politia britanica, citata de dpa. Politia antiterorista din Anglia s-a…

- Nivelul de alerta terorista in Marea Britanie a fost ridicat la ”grav”, fata de cel precedent, ”substantial”, dupa explozia unui taxi duminica, in fața unui spital din Liverpool, soldata cu un mort și un ranit, a anuntat luni ministrul de interne britanic Priti Patel, potrivit Reuters, citata de Agerpres.…

- Nivelul de alerta terorista în Marea Britanie a fost ridicat la „grav”, fata de cel precedent, „substantial”, dupa explozia unui taxi duminica, la Liverpool, a anuntat luni ministrul de interne britanic Priti Patel.Nivelul „grav” de alerta terorista…

- Soferul unui taxi care a sarit in aer, duminica, in fata unui spital din Liverpool, in nordul Angliei, este considerat un ”erou” care a evitat o catastrofa, informeaza News.ro . In cadrul anchetei, trei barbati – in varsta de 29, 26 si 21 de ani – au fost arestati in cartierul Kensington din Liverpool,…

- Sase barbati cu varste cuprinse intre 24 si 49 de ani - un britanic si cinci nicaraguani - au fost arestati in aceasta operatiune, potrivit The Guardian .In momentul arestarii lor, ei se aflau la circa 130 de kilometri de coasta, la bordul unui iaht de lux sub pavilion jamaican si care provenea din…

