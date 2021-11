Poliția britanică a publicat numele bărbatului suspectat de atacul terorist din Liverpool Poliția britanica a facut public numele presupusului terorist care s-a aruncat în aer în weekend la bordul taxiului în care se afla în fata Spitalului de femei din Liverpool (nordul Angliei), fiind vorba de un tânar în vârsta de 32 de ani, potrivit BBC și Agerpres.



Politia antiterorista din Anglia s-a declarat &"ferm convinsa&" ca Emad Al Swealmeen, în vârsta de 32 de ani era pasagerul care a decedat în explozia unui taxi, cu putin timp înainte de 11:00 duminica.



