- Individul care a comis atacul cu vehicul, marti, in fata Parlamentului din Marea Britanie este cetatean britanic originar din strainatate, anunta Ben Wallace, secretar de stat responsabil de Securitate.

- Atacul comis marti in fata Parlamentului de la Londra este socant, a declarat premierul Theresa May, avertizand ca amenintarea terorista ramane ridicata in Marea Britanie, relateaza Reuters. Politia britanica a anuntat ca un barbat a intrat in mod deliberat cu masina in pietoni si biciclisti,…

- Barbatul arestat de politia britanica dupa ce si-a propulsat masina in bariera de securitate din fata Parlamentului de la Londra marti dimineata este suspectat de ''acte teroriste'', a anuntat Scotland Yard, citat de AFP si Reuters. Politia a indicat ca trateaza incidentul…

- Niciunul dintre pietonii raniti in urma incidentului de marti dimineata, cand un autoturism a lovit bariera de securitate din fata parlamentului britanic la Londra, nu a suferit rani grave care sa-i puna in pericol viata, mentioneaza politia britanica, potrivit AFP si Reuters. Politia nu a specificat…

- Politia britanica a arestat luni la Londra trei barbati suspectati ca ar fi atacat cu acid un baietel in varsta de trei ani, provocandu-i arsuri pe fata si brate, in orasul Worchester din Marea Britanie, informeaza Reuters.

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a declarat miercuri in fata Parlamentului de la Londra ''ca nu este prea tarziu pentru a salva Brexit-ul'', la zece zile dupa demisia sa din guvern in urma dezacordului fata de strategia premierului Theresa May, relateaza AFP, preluata…

- Unul dintre nepotii lui Meghan Markle a primit un avertisment din partea Politiei britanice, dupa ce a incercat sa intre cu un cutit intr-un club din sudul Londrei, duminica dimineata, unde dorea sa sarbatoreasca nunta matusii sale cu printul Harry, au anuntat luni jurnalistii de la Sky News, citati…