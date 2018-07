Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost spitalizate in stare critica la spitalul din Salisbury (sudul Angliei), dupa ce au fost expuse unei "substante necunoscute" la Amesbury, la cativa kilometri de locul unde fostul spion rus...

- Politia britanica a anunta vineri ca a arestat, in gara londoneza Charing Cross, un barbat care pretindea ca avea asupra sa o bomba, transmite Reuters. 'Un barbat care sustinea ca avea o bomba in...

- Un atacator a ucis zece persoane la un liceu din Santa Fe, Texas intr-un nou atac armat din SUA, scrie Reuters. Atacatorul ar fi un elev al liceului. Presa locala a relatat ca cel putin opt persoane au murit in urma atacului armat. Conform rapoartelor, atacatorul ar fi fost un elev al liceului, conform…

- Fostul spion rus, Serghei Skripal, care a fost otravit alaturi de fiica sa, a inceput sa se simta mai bine și nu mai e in stare critica. "Sanatatea acestui barbat se imbunatațește și nu mai este in condiție critica", se arata intr-un comunicat al autoritaților medicale britanice, preluat…

- Cateva persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite sambata in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia.…

