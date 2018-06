Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din provincia Guangdong din sudul Chinei a fost condamnat la un an de inchisoare si doi ani cu suspendare pentru capturarea si uciderea unui sarpe dintr-o specie rara, de doi metri lungime, informeaza Xinhua. Sateanul, identificat ca "Wu" a capturat pitonul de 10 kilograme intr-o…

- Politia metropolitana londoneza, Scotland Yard, a cheltuit peste 8,5 milioane de lire pe deplasari cu avionul in mai putin de trei ani, releva statistici citate luni de Press Association. Scotland Yard a cumparat 13.763 de bilete de avion in perioada aprilie 2015 - decembrie 2017, conform datelor puse…

- ProFUND marcati de situatia cu colegul lor pedofili – ma refer la politisti, oamenii legii nu s-au mai uitat in curtea lor aseara ci pe strada, in cartierul Dorobanti din Buzau si au actionat “profesionist” – au arestat un nene care cica ar fi pedofil (nu tu dovezi, reclamatii, filmari, etc). Informatia…

- Confesiile unei tinere care a evadat din Coreea de Nord. O tanara care a reușit sa evadeze din Coreea de Nord a dezvaluit prin ce a trecut atunci cand a fost torturata de poliția secreta a regimului comunist pentru ca au introdus in țara mai multe bunuri chinezești. Danbi Kim, 26 de ani, a declarat…

- O femeie de 68 de ani, locuitoare a Capitalei, a fost jefuita de geanta in care se aflau bunuri in valoare de 2.500 de lei, in timp ce se deplasa pe bulevardul Negruzzi.Victima a anuntat oamenii legii, care imediat s-au deplasat la fata locului pentru stabilirea circumstanțelor.

- Un barbat, banuit de comiterea unor infractiuni de lipsire de libertare in mod ilegal si lovire sau alte violente a fost retinut de politisti. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul savarsirii infractiunilor de lipsire de libertare in mod ilegal si lovire sau alte violente, politistii…

- Un barbat a fost arestat joi dupa ce a incercat sa intre cu masina in militari dintr-o cazarma, in apropiere de Alpii francezi, fara a face raniti, atac ce survine la mai putin de o saptamana de la atentatul jihadist din sud-vestul tarii ale carui victime au fost inhumate chiar joi, relateaza AFP.…

- Grav accident rutier, luni, 26 martie 2018, pe raza localitații Uioara de Sus. Un barbat de 45 de ani, din Ocna Mureș, care circula pe o bicicleta, a fost acroșat de un autoturism. Omul a fost transportat, de urgența, la spital. Din pacate, din cauza leziunilor suferite, a decedat. Poliția a deschis…