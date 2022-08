Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Brazilia a fost arestata pentru ca s-ar fi folosit de o falsa prezicatoare pentru a fura de la mama ei bani, tablouri si bijuterii in valoare de peste 140 de milioane de dolari, relateaza BBC. Victima este vaduva unuia dintre cei mai importanti colectionari de arta din Brazilia. Fiica ei…

- Brazilianca Sabine Coll Boghici, in varsta de 48 de ani, a fost arestata miercuri pe baza acuzațiilor ca a facut parte dintr-un plan bizar de fraudare a mamei sale, in varsta de 82 de ani, Genevieve Boghici, soția colecționarul roman de arta Jean Boghici. Sabine și-a lasat mama fara bani, opere de arta…

- O femeie din Brazilia și-a inșelat mama cu ajutorul unei prezicatoare false, care ar fi mințit-o ca tablourile și bijuteriile, in valoare de 140 de milioane de dolari, pe care le deține sunt blestemate și au nevoie de rugaciune. Inșelatoria ar fi inceput acum doi ani, cand falsa prezicatoare ar fi mințit-o…

- Un tablou al unuia dintre cei mai renumiti artisti brazilieni - Tarsila do Amaral - a fost gasit ascuns sub patul unui presupus escroc care a organizat un jaf de arta de milioane de lire sterline, transmite The Guardian.

- Dupa o „vanatoare” internaționala de 9 luni, detectivii au arestat doua persoane acuzate ca au furat anul trecut 45 de sticle de vin in valoare de peste 1,6 milioane de euro dintr-un restaurant spaniol.

- O fosta regina mexicana a frumusetii din Mexic si complicele sau romano-olandez au fost arestati in Croatia dupa ce au furat sticle de vin in valoare de 1,7 milioane de dolari dintr-un hotel din Spania. Politia spaniola a anuntat ca hotii au fost retinuti dupa o urmarire de noua luni prin Europa, relateaza…

- Charles Leclerc (24 de ani), care a castigat Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, a 11-a etapa a Campionatului Mondial, a fost jefuit de ceasul sau, in valoare de doua milioane de euro, scrie digisport.ro Totul s-a intamplat in timp ce acorda autografe, in a doua zi a Paștelui catolic, in Italia,…

- Hackerii nord-coreeni se afla cel mai probabil in spatele unui atac de saptamana trecuta soldat cu furtul a 100 de milioane de dolari in criptomonede de la o companie americana, au concluzionat trei firme de investigații digitale, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…