Stiri pe aceeasi tema

- Politia Brasov face echipa cu Moș Craciun pentru a le duce daruri copiilor din comunitațile izolate din județ, iar oricine poate umple desaga lui Moșului, in weekend, la Coresi . Anul trecut, in campania „In misiune cu Moș Craciun ”, aproape 400 de copii din județ l-au intalnit pentru prima oara pe…

- La acest moment traficul rutier se desfasoara cu restricții pe DN1, in zona localitații Perșani, ca urmare a unui accident de circulație, ce a avut loc cu puțin timp in urma. In accident sunt implicate 6 autovehicule și in urma coliziunii dintre acestea, 2 persoane, ocupanți in autovehicule, beneficiaza…

- Se pot cumpara online abonamente CFR Calatori , valabile o saptamana sau o luna, a anunțat operatorul feroviar de stat. Calatorii CFR pot cumpara online, abonamente de transport valabile o saptamana sau o luna. Potrivit unui comunicat al CFR Calatori, pasagerii au la dispoziție titluri de calatorie…

- Eclipsa parțiala de Luna poate fi urmarita cu ajutorul telescoapelor amplasate in Parcul Nicolae Titulescu , transmit reprezentantii Planetariului Brașov . Pe 28 octombrie, intre orele 22.30 și 24.00, Planetariul Cosmonaut Dumitru Prunariu Brașov organizeaza in Parcul Nicolae Titulescu, in condițiile…

- Persoana care și-a insușit 4.000 de lei, pensia unei batrane, de la un bancomat s-a dus singura la Poliție. Victima și-a retras plangerea. IPJ Brașov anunța ca in urma solicitarii sprijinului media de a prezenta in spațiul public imaginea unei persoane in vederea identificarii, aceasta fiind cautata…

- Poliția Brașov desfașoara activitați de identificare a unei femei care ar fi sustras suma de 4000 de lei de la un bancomatul unde o persoana in varsta a incercat sa efectueze o tranzacție. In cursul acestui an persoana vatamata, o femeie in varsta de 76 de ani, s-a prezentat la un bancomat din zona…

- In cursul zilei de astazi, polițiștii judiciari din cadrul Direcției Generale Anticorupție – SJA Brașov au fost sesizați de conducerea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Brașov cu privire la faptul ca, la unul dintre ghișeele instituției, s-a prezentat…