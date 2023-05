Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 52 de ani a condus un autoturism pe strada Matasarilor din municipiul Timișoara, dinspre strada Lalelelor, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 30 de ani, care circula regulamentar. In…

- Doi tineri din Moreni, de 31 și 33 de ani, au fost reținuți de polițiști, marți, dupa ce au lovit, in plina strada, un barbat de 36 de ani și i-au distrus parbrizul și unul dintre geamurile laterale ale mașinii. Agresorii sunt cercetați distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii…

- Mai mulți tineri s-au revoltat din și au atacat interlopii cu coșurile de gunoi de pe strada.Scandalul a izbucnit din cauza ca membrii ai unui clan din Reghin cer taxe de protecție. Un membru al gruparii interlope a scos o maceta și a atacat ceilalți tineri. Dupa ce imaginile au aparut in spațiul public,…

- Se inmulțesc cazurile de șoferi depistați pozitiv pentru droguri de politistii clujeni, dar mai apoi la IML, rezultatele ies negative. Au fost o serie de persoane și in zona Turzii care au demonstrat faptic, cu buletinele de analiza de la IML Cluj ca, in urma probelor de sange, nu s-au depistat droguri.…

- Azi noapte, la ora 01.05, polițiștii baimareni au fost sesizați prin S.N.U.A.U.112, ulterior prin plangere, de catre un barbat de 50 de ani, despre faptul ca pe strada Paltinișului, persoane necunoscute i-au distrus autoturismul prin incendiere. Autoturismul a ars in totalitate prejudiciu cauzat fiind…

- Tragedie infioratoare in Satu Mare! Un ofițer de la Serviciul de Informații și Protecție Interna, din cadrul MAI, și-a pus capat zilelor in propria mașina, cu arma din dotare. La fața locului s-au deplasat multiple echipaje de poliție, SMURD și criminaliștii.Potrivit PresaSM, poliția a deschis o ancheta…