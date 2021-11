Tehnologia și aplicațiile sale au divizat Europa. Legislația propusa de UE privind inteligența artificiala(IA) interzice majoritatea aplicațiilor de identificare biometrica la distanța, cum ar fi recunoașterea faciala, in locuri publice de catre forțele de ordine, dar face excepții pentru combaterea infracțiunilor „grave”, care ar putea include terorismul. Parlamentarul Wojciech Wiewirowski, numit sa conduca Autoritatea Europeana pentru Protecția Datelor […] The post Poliția Big Brother: Inteligența Artificiala imparte Europa first appeared on Ziarul National .