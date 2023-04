Stiri pe aceeasi tema

- Poliția belgiana a efectuat marți, 4 aprilie, percheziții la sediul central al Partidului Popular European (PPE) din Bruxelles, a declarat pentru EURACTIV.com o sursa apropiata de aceasta chestiune."Polițiștii belgieni au facut o percheziție la primul și al treilea etaj al sediului central al partidului…

- Un barbat din Bucuresti a fost retinut, sambata, sub acuzatiile de viol, lipsire de libertate in mod ilegal, santaj, violarea vietii private si amenintare. El este suspectat ca, dupa ce a sechestrat, violat si filmat o femeie cu care avusese o relatie, a constrans-o pe aceasta sa continue legatura cu…

- Este alerta de securitate la metroul din Bruxelles. Poliția a ridicat nivelul de securitate din cauza unor informații legate de posibilitatea unui atac cu bomba. Zeci de mesaje au aparut pe rețelele sociale, avertizand asupra posibilului atentat. Incepand de marți seara, pe rețelele sociale s-au raspandit…

- O femeie a fost atacata de doi caini de lupta, in timp ce se plimba cu cainele ei pe digul de la Lacul Morii. Poliția a transmis ca in speța a fost deschis un dosar penal in care este vizat proprietarul animalelor pentru infracțiunea de „intervenții chirurgicale destinate modificarii aspectului unui…

- Procurorii belgieni l-au arestat vineri pe un eurodeputat si l-au retinut pe altul pentru interogatoriu in legatura cu scandalul de coruptie „bani contra influenta” care a afectat Parlamentul European la sfarsitul anului trecut, transmite Reuters. Politia financiara italiana, actionand in numele procurorilor…