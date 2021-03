Poliția informeaza ca va monitoriza respectarea noilor restricții instituite pentru intervalul 19 martie – 18 aprilie și va „interveni cu fermitate in toate situațiile in care legea este incalcata”. Polițiștii, „pe linga activitatea de baza pe care o au, vor activa la capacitate maxima, inclusiv in zilele de week-end și vor monitoriza respectarea restricțiilor” anti-COVID impuse prin hotarire