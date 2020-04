Poliția avertizează privind mesajele “Alimente gratuite pentru toată lumea”! Magazinele din Romania nu au anunțat ca doneaza alimente tuturor… Și, daca ar face-o, probabil ar anunța la televizor, nu printr-un mesaj pe WhatsApp… Aveți grija ce site-uri accesați – puteți lua viruși, iar datele dumneavoastra pot fi obținute de infractori! Sursa: Poliția Romana Sursa articolului: Poliția avertizeaza privind mesajele “Alimente gratuite pentru toata lumea”! Credit autor: ms. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

