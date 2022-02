Stiri pe aceeasi tema

- La data de 29 ianuarie a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Navodari, Sectiei 5 Rurala Cogealac, sprijiniti de luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale si politistilor locali din Navodari, au desfasurat actiuni pentru prevenirea si limitarea raspandirii COVID 19, precum si pentru prevenirea…

- Politisti ai municipiului Constanta au desfasurat seara trecuta, 24 ianuarie, in intervalul orar 18.00 21.00, actiuni pentru mentinerea unui climat optim de ordine si siguranta publica, precum si pentru prevenirea si limitarea raspandirii COVID 19. Astfel, au fost legitimate peste 80 de persoane si…

- Nr. 53073 din 12 Ianuarie 2022 COMUNICAT DE PRESA ACTIUNI ZILNICE PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII SI LIMITAREA INFECTARII CU VIRUSUL SARS COV 2 Activitatile pentru prevenirea raspandirii coronavirusului continua. Peste 80 de politisti, impreuna cu jandarmi, politisti locali si pompieri au actionat, in…

- Actiuni desfasurate de politistii din Mangalia. Au fost legitimate aproximativ 110 persoane. La data de 9 ianuarie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia, Biroului de Politie Vama Veche 2 Mai, Sectiei 3 Rurala Mangalia si ai Sectiei 9 Rurala Topraisar au desfasurat activitati pentru…

- COMUNICAT DE PRESA ACTIUNI ZILNICE PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII SI LIMITAREA INFECTARII CU VIRUSUL SARS COV 2 Activitatile pentru prevenirea raspandirii coronavirusului continua. Peste 90 de politisti, impreuna cu jandarmi, politisti locali si pompieri au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru verificarea…

- ACȚIUNI PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII ȘI LIMITAREA INFECTARII CU VIRUSUL SARS COV-2 Polițiștii, impreuna cu reprezentanți ai celorlalte instituții cu atribuții in domeniu, au fost la datorie inclusiv la trecerea dintre ani, pentru prevenirea și limitarea infectarii cu virusul Covid-19. Astfel, in ultimele…

- Polițiștii, impreuna cu reprezentanți ai celorlalte instituții cu atribuții in domeniu, au continuat actiunile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, pentru prevenirea și limitarea infectarii cu virusul Covid-19. In ultimele 24 de ore, polițiștii argeșeni au desfașurat…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat aplicarea „Planului B” de masuri anti-COVID, pentru limitarea raspandirii variantei Omicron in Anglia, relateaza BBC. Masca de protectie devine obligatorie in spatiile inchise, iar accesul in unele locuri va fi permis doar pe baza certificatului COVID.