Poliția are un suspect principal în cazul dublului asasinat de la Timișoara Progres in ancheta dublei crime petrecute marți seara la Timișoara. Va reamintim ca doi batrani au fost uciși de un barbat care a intrat peste ei in casa și i-a jefuit. Ancheta se desfașoara pe mai multe puste, poliția face cautari, iar astazi s-a descins in mai multe locații. Unaul dintre locurile percheziționate este un bloc […] Articolul Poliția are un suspect principal in cazul dublului asasinat de la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

