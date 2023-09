Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer care sambata a iesit la o plimbare cu masina, pe o strada din Radauti, avand manelele date la maximum si un prieten iesit prin trapa autovehiculului, a fost amendat cu 1450 de lei de catre politisti. Imagini cu masina filmata pe strazile orasului au fost postate pe retelele de socializare,…

- Seara de sambata a fost animata in sensul rau al cuvantului pe strazile din Radauți de un autoturism cu numere de Ucraina care a tot rulat pe strazile principale, cu muzica data tare și cu un tanar ieșit prin trapa, care se dadea in stamba la un mod destul de deranjant.Deși mulți localnici au fost ...

- Noua persoane au fost injunghiate si alte patru ranite de masina condusa de un tanar. Un barbat a murit, iar alte 12 sunt spitalizate in urma atacului care a avut loc joi in orasul sud-coreean Seongnam, scrie Reuters. Atacul a avut loc in apropierea garii Seohyeon, o zona situata la 20 km de Seul. Aici…

- Un tanar de 24 de ani din Sulina este cercetat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Potrivit unei informari transmisa de Inspectoratul de Politie Judetean din Tulcea, la data de 27 iulie 2023, politistii din cadrul Politiei Orasului Sulina, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor…

- Un șofer de 23 de ani a fost ranit, in urma unui accident rutier petrecut la Rodna. Acesta a ramas blocat in mașina și a avut nevoie de ajutorul pompierilor pentru a ieși. Accidentul a avut loc in localitatea Rodna, aproape de miezul nopții. Au fost implicate doua autoturisme, unul condus de un tanar…

- Inca o fetita a murit din cauza ranilor suferite dupa ce o masina a intrat, joi, intr-o scoala din Wimbledon. Politia metropolitana a anuntat ca Nuria Sajjad, in varsta de opt ani, este cea de-a doua victima, informeaza bbc.com.Selena Lau, in varsta de opt ani, a murit, de asemenea, in urma incidentului…

- Doua persoane, intre care un tanar de 21 de ani, au murit, duminica, pe un drum judetean din Prahova, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens iar masina sa a izbit violent un autoturism. O a treia persoana, un tanar de 19 ani, a fost grav ranita. In urma impactului, motorul unuia dintre autoturisme…

- Imagini teribile de pe o șosea din Romania: Un tanar de 21 de ani a murit dupa ce mașina sa a ricoșat in alta. Un tanar de 21 de ani a murit dupa ce mașina pe care o conducea a lovit un copac, apoi a ricoșat intr-un gard și intr-un autoturism parcat, pe un drum din Argeș, informeaza Mediafax.…