Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din București au urmarit in trafic un șofer care gonea spre un mall, unde urma sa o ceara in casatorie pe iubita sa. Intamplarea a avut loc aseara. Urmarire ca in filme, in centrul Capitalei. Polițiștii au intervenit dupa un șofer care gonea spre o cerere in casatorie. Acesta circula circula…

- Un șofer din București a fost urmarit de polițiști prin centrul Capitalei, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul acestora. A lovit ușor doi pietoni, iar cand a fost prins, in cele din urma, a dat cea mai neașteptata explicație.

- Politistii timișeni au depistat, un barbat, de 49 de ani, condamnat la inchisoare. Cel in cauza a fost introdus in penitenciar pentru executarea pedepsei. „La data de 09 octombrie a.c., politistii din cadrul Poliției Orașului Faget, in urma investigațiilor efectuate, au depistat pe raza orașului, un…

- Sunt numai de un an in Politie, dar in noaptea de duminica spre luni nu au ezitat sa-si foloseasca pistoalele din dotare pentru opri o masina al carei sofer a refuzat sa opreasca la semnalul oamenilor legii, a trecut pe culoarea rosie a semaforului si a provocat un accident, in sectorul 4 al Capitalei.

- Sunt numai de un an in Politie, dar in noaptea de duminica spre luni nu au ezitat sa-si foloseasca pistoalele din dotare pentru opri o masina al carei sofer a refuzat sa opreasca la semnalul oamenilor legii, a trecut pe culoarea rosie a semaforului si a provocat un accident, in sectorul 4 al Capitalei.

- Poliția din București cerceteaza doua cazuri de agresare a unor femei pe strada in cursul serii de marți. Aparent, atacurile nu au avut ca motivație jaful sau violul, iar polițiștii iau in considerare ipoteza ca agresiunile sa fi fost savarșite de aceeași persoana. ”In seara de 24 septembrie 2019, prin…

- Politistii de investigatii criminale din Buzau au depistat un barbat care era urmarit international pentru infracțiuni cu violența ce ar fi fost comise pe teritoriul Italiei. Schimbul de date si informatii a fost asigurat prin cooperarea cu polițistul roman aflat in misiune la Serviciul de Cooperare…

- Polițiștii au deschis dosar penal in rem pentru nerespectarea regimului de conservare a habitatului natural, dupa ce a fost capturata o maimuța in Sectorul 5 al Capitalei, iar sub coordonarea procurorilor, este cautat proprietarul pentru a aplica sancțiunea legala. Conform mai multor informații,…