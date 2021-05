Poliţia anchetează mai multe atacuri la sinagogi din vestul Germaniei Politia ancheteaza mai multe atacuri care au avut loc in noaptea de marti spre miercuri la sinagogi din vestul Germaniei si care ar putea avea legatura cu actuala criza din Israel, transmite EFE.



Potrivit politiei, au fost incepute proceduri impotriva a 13 persoane care sunt banuite ca ar fi participat la incendierea unui drapel al statului Israel in fata unei sinagogi din Munster.



Presedintele comunitatii evreiesti din acest oras, Sharon Fehr, a multumit politiei pentru rapiditatea cu care a reactionat atunci cand locuitorii din zona au sunat sa anunte ca in fata sinagogii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

