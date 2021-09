Poliţia americană l-a identificat pe autorul a trei crime abia după moartea acestuia Politia americana l-a identificat pe autorul a trei crime comise in urma cu 20 de ani in Florida, toate victimele fiind femei, dupa o ancheta ce a presupus si exhumarea cadavrului acestuia. Ucigașul in serie a murit intr-un accident de avion in 2005. Moartea acestuia a fost confirmata cu ajutorul analizelor ADN. Roberto Fernandes, care a murit intr-un accident de avion in 2005, „era un ucigas in serie” si este posibil sa fi facut si mai multe victime, potrivit unui comunicat al serifului din Broward. Cele trei femei sufereau de probleme cu drogurile si se prostituau In 2000, departamentul sau… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

