- Cei doi fugari care au participat la altercațiile din Balți, cu implicarea socialistului Maxim Moroșan, au fost reținuți pentru 72 de ore, dupa ce s-au predat benevol Poliției, anunța oamenii legii.

- Partidul Nostru susține ca acuzațiile Partidului Socialiștilor precum ca Renato Usatii ar fi inscenat bataia de la Balți, in urma careia a fost reținut Maxim Moroșan sunt nefondate, iar astfel de situații cu implicarea consilierului au fost foarte multe. „Nu ințelegem de ce se mira Igor Dodon, odata…

- Bataia de la Bucșani s-a lasat cu arestarea a cinci barbați, pe parcursul zilei de ieri, 29 mai, cele cinci persoane cercetate de polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurala Baleni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au fost prezentate magistraților.…

- Polițiștii au desfașurat operațiuni ample in comuna Urechești, sub coordonarea Secției 10 Poliție Rurala Onești și a Poliției municipiului Onești, pentru a demasca infractorii implicați intr-un furt calificat petrecut in noaptea de 15/16 mai. La data de 18 mai, cinci mandate de percheziție au fost puse…

- Nr. 125 din 20 mai 2024 BULETIN DE PRESA2 barbati retinuti de politisti pentru furt calificat in urma mai multor perchezitii domiciliare La data de 18 mai a.c., politistii Sectiei 10 Politie Rurala Onesti, impreuna cu cei din cadrul Politiei municipiului Onesti, insotiti de criminalisti si luptatori…

- Polițiștii de investigații criminale din Onești, impreuna cu cei din cadrul Poliției orașului Buhuși și luptatori pentru acțiuni speciale, au pus in aplicare, pe 09 mai, 6 mandate de percheziție in orașul Buhuși, la imobilele mai multor persoane, banuite de comiterea infracțiunii de furt calificat.…

- Nr.209574 89 din 10 aprilie 2024 RETINUTI PENTRU DISTRUGE SI VIOLARE DE DOMICILIU La data de 9 aprilie a.c, politistii Serviciului de Investigatii Criminale, alaturi de cei ai Politiei orasului Huedin au dispus retinerea pentru 24 de ore a trei barbati, cu varste cuprinse intre 22 si 38 de ani, din…

- Poliția confirma un conflict produs intre doi barbați care a avut loc astazi la o stație de așteptare a transportului public. Unul dintre barbați este acuzat ca ar fi stropit cealalta persoana cu spray lacrimogen. Incidentul a fost filmat de un martor ocular și plasat pe mai multe canale de socializare.