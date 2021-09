Poliţia afgană şi-a reluat activitatea alături de talibani pe aeroportul din Kabul Politia afgana si-a reluat activitatea la punctele de control de pe aeroportul din Kabul alaturi de talibani, au declarat duminica doi ofiteri, o premiera de la preluarea puterii de catre miscarea islamista la 15 august. Membri ai politiei afgane se aflau duminica la mai multe puncte de control situate in afara principalelor cladiri ale aeroportului, a constatat un jurnalist al AFP aflat la fata locului. "Am revenit ieri la munca, la peste doua saptamani dupa ce am fost trimis acasa", a declarat pentru AFP unul dintre politisti, sub acoperirea anonimatului. "Am primit un telefon de la un inalt… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

