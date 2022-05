Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a respins solicitarea deputatilor Blocului Comunistilor si Socialistilor de a suspenda legea care interzice simbolurile utilizate in contextul razboiului, printre care panglica "Sfantul Gheorghe".

- La ieșirea din satul Tomai, pe traseul Comrat - Ceadir-Lunga, persoane necunoscute au scris pe asfalt „GagauZia e cu Voi”. Mesajul este insoțit de simbolurile interzise in R. Moldova „Z” și „V”. Totodata, a fost desenata și Panglica. Sf. Gheorghe, scrie presa locala.

- De astazi, in Republica Moldova sunt interzise simbolurile de razboi, inclusiv panglica Sfantului Gheorghe. Oamenii legii atentioneaza ca persoanele fizice care nu respecta interdictia risca amenzi pana la noua mii de lei sau munca neremunerata in folosul comunitatii de la 30 la 60 de ore, persoanele…

- Presedintele Maia Sandu a anuntat marti, 19 aprilie, ca a promulgat legea care interzice folosirea simbolurilor de razboi - literele „Z” si „V”, dar si panglica „Sfantul Gheorghe”. Maia Sandu a precizat ca aceste semne sunt folosite de armata rusa in Ucraina, motiv pentru care autoritatile de la Chisinau…

- Simbolurile care reprezinta semne a razboiului, printre care se numara și literele „Z”, „V” sau panglica Sfantul Gheorghe, sunt interzise in Republica Moldova, oficial, de astazi, 19 aprilie. In aceasta dimineața, șefa statului, Maia Sandu a promulgat legea care a intrat in vigoare in momentul semnarii…

