- O petrecere privata a fost oprita de politisti, duminica, dupa ce un tanar de 17 ani a sunat la numarul de urgente 112 si a anuntat ca este sechestat de trei persoane, intr-un bar din Timisoara. Politistii au dat amenzi de peste 27.000 de lei si au intocmit doua dosare penale. „Un tanar in…

- Apariție surpriza la termenul de astazi din dosarul sechestrarii de la clubul de jocuri de noroc Champions din Timișoara – partea vatamata a fost pentru prima data in sala de judecata. Cand a inceput procesul de la Tribunalul Timiș, Dragoș Badea era arestat in dosarul spargerii casei fiului lui Badalau…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Timis au fost diagnosticate cu coronavirus 363 de persoane, cu o mica scadere fata de ziea precedenta, cand au fost confirmate 363 de cazuri. Si la Timisoara numarul de infectari a scazut, in ultimele 24 de ore, de la 198 la 162. Pentru a doua zi consecutiv, rata ...…

- Un cunoscut interlop din Timișoara a fost ridicat, in aceasta dimineața, intr-o operațiune a DIICOT Timișoara și a polițiștilor de la „Crima Organizata” care a vizat anihilarea unei grupari de trafic de migranți care acționa in vestul țarii. Investigațiile au scos la iveala faptul ca liderul gruparii,…

- Minorul de 16 ani care, impreuna cu prietenii, a spart zeci de autoturisme și a furat doua dintre ele s-a intors la Timișoara in primavara. Baiatul a locuit in Franța pana la inceputul pandemiei cand a venit cu familia acasa. Adolescentul a fost prins din nou la furat și a scapat din nou ușor, dupa…

- Inconștiența maxima pentru trei minori, la Timișoara. Ei au fost prinși in trafic in timp ce se plimbau cu o mașina furata. Toți au 15 ani, iar unul dintre ei ar fi furat automobilul dintr-o parcare din Calea Aradului din Timișoara.