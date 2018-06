Un denunt depus de „Prințul Țiganilor” la Direcția Naționala Anticorupție, impotriva mai multor persoane din familia sa, a inflamat spiritele in Strehaia. Zilele trecute, in ”inima” țiganiei s-au petrecut scene de-a dreptul incredibile, iar Poliția a fost nevoita sa intervina de urgența. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in exclusivitate, amanunte uluitoare legate de […] The post Poliția a ”saltat” trei preoți, banuiți ca ii faceau farmece lui Leo de la Strehaia: ”Au venit la poarta mea ca sa-mi dea de jur amin!” appeared first on Cancan.ro .