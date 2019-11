Poliţia a ridicat starea de asediu de la Universitatea din Hong Kong Politia din Hong Kong a ridicat, vineri, starea de asediu care a durat 13 zile la Universitatea din Hong Kong, unde in urma verificarilor intense efectuate timp de doua zile in campusul universitatii nu a mai fost gasit niciun protestatar, relateaza Kyodo si AFP, potrivit Agerpres. Sute de ofiteri de politie si pompieri au incheiat perchezitia la Universitatea Politehnica Hong Kong din Kowloon inainte de amiaza. Cu toate acestea, politia a reusit sa recupereze o multime de arme care ar fi fost facute sau aduse de protestatarii care au ocupat campusul la inceputul acestei luni. "Politia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

