Stiri pe aceeasi tema

- Subiectul tarifelor de parcare e unul de actualitate și de real interes pentru șoferii care locuiesc in Capitala sau doar au drum prin București și se gandesc unde sa-și lase mașina cata vreme sunt la munca sau au de rezolvat diverse treburi prin oraș. Nu de alta, dar cat sa nu riște amenzi sau, mai…

- Șoferul care circula pe Splaiul Unirii, dinspre bulevardul Șincai catre Șoseaua Mihai Bravu, a lovit doi pietoni, iar unul a murit, a informat Brigada Rutiera, marți, 18 octombrie.Accidentul a fost semnalat la ora 11.16, prin numarul de urgența 112. „In urma accidentului de circulație, unul dintre pietoni…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, miercuri, ca modul in care se construieste in Bucuresti este "scapat de sub control", deoarece autoritatile locale nu au fost atente la cum au fost emise autorizatiile si au incalcat legea, iar institutiile cu rol de control nu si-au facut treaba,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca PMB a inceput procedura de achiziție pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate aferent Drumului Radial 4 (DR 4 – Nord Expres), care va face legatura intre localitatea Corbeanca și Municipiul Bucureșt

- Un pieton care traversa strada neregulamentar a fost lovit de o masina. Accidentul a avut loc in localitatea Uricani. La fata locului au ajuns o ambulanta pentru a acorda primul ajutorul si un echipaj de Politie.

- Gabriela Firea l-a acuzat pe Nicusor Dan, actualul primar general al Capitalei, ca a taiat fondurile unui proiect important pentru parintii si elevii din Bucuresti si a tras pe dreapta autobuzele scolare.

- VIDEO ACCIDENT pe o strada din Alba Iulia: Un șofer s-a urcat beat la volan și a intrat cu mașina intr-un autoturism parcat Un accident rutier a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, pe strada Ștefan cel Mare din Alba Iulia. In urma accidentului doua mașini, dintre care una a șoferului care a…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, marti, ca municipalitatea a actionat in instanta compania Mol Romania, solicitand pagube materiale de aproximativ 1 milion de lei si rezilierea contractului de asociere pentru opt locatii din Bucuresti.