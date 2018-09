Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 43 de ani din comuna Borșa, județul Cluj, a fost reținut, miercuri, de polițiști, dupa ce a lovit cu mașina o femeie și pe fiica sa. Șoferul era baut și a parasit locul accidentului. Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj transmis, miercuri, dupa producerea accidentului, șoferul…

- O femeie și o fetița au fost ranite in urma unui accident produs miercuri in comuna Borșa din județul Cluj. In jurul orei 15,30, un barbat de 43 de ani din Borșa, care circula cu un autovehicul pe raza comunei, la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Mașina a parasit șoseaua,…

- Un șofer mort de beat a provocat un accident de circulație soldat cu accidentarea grava a unei mame și a fiicei acesteia. Accidentul s-a produs pe raza localitații Borșa, județul Cluj, miercuri, 5 septembrie, în jurul orei 15:30. Șoferul avea o alcoolemie…

- Soferul fugar, care a lovit un biciclist duminica, pe strada Lunga , apoi aparasit locul accidentului a fost identificat de polițiștii brașoveni și dus la audieri. „A fost identificat conducatorul autoturismului implicat in accidentul de ieri de pe str. Lunga, in care biciclistul de 78 ani a suferit…

- Un tanar in stare de ebrietate, care a accidentat o femeie, a parasit locul faptei si apoi a provocat un alt accident cu pagube materiale, a fost identificat de politisti si retinut pentru 24 de ore. Accidentul s-a produs vineri, 13 iulie, pe D.N 18. Tanarul, de 18 ani, care conducea autoturismul pe…

