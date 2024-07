Stiri pe aceeasi tema

- Un militar a fost retinut de procurorii DIICOT-Serviciul Teritorial Targu Mures, dupa care a fost arestat de Tribunalul Militar Cluj Napoca, acesta fiind prins in flagrant in timp ce comercializa substante psihoactive. „La data de 15.07.2024, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infracționala a unui barbat, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de trafic…

- "In data de 23.05.2024, in jurul orei 01.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat Vidin, s-a prezentat pe sensul de intrare in tara, la volanul unui autocamion, un cetațean bulgar in varsta de 52 de ani.Acesta circula pe ruta Bulgaria–Germania și transporta sticla, conform documentelor prezentate",…

- O persoana este cercetata pentru trafic de droguri la Cluj. Dealerul vindea substanțe psihoactive catre consumatori din intre județul. Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Ploiesti, au documentat activitatea infractionala a unui barbat, cercetat pentru savarsirea infractiunii…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta, au documentat activitatea infractionala a unui barbat, cercetat pentru trafic de droguri…

- La data de 4 mai a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta, au organizat o actiune pe raza statiunii Mamaia, in urma careia…

- Persoane prinse in flagrant delic și reținute pentru trafic de droguri Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești, au…