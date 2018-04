Poliţia a oferit noi detalii despre accidentul de lângă circul din Capitală CHISINAU, 21 apr — Sputnik. Sase persoane au avut de suferit în rezultatul accidentului în care s-au ciocnit cinci vehicule pe drumul de lânga statia de la circul din Chisinau. Despre aceasta a anuntat Directia de Politie a Capitalei. Accidentul s-a produs sâmbata la ora 15:35. Potrivit politiei, soferul automobilului de model Mazda a tamponat troleibuzul №24, dupa care a fost aruncat în microbuzul №152, de care s-au ciocnit înca doua autoturisme de modele Volkswagen Golf si Mercedes. "Acum o ora, în capitala a avut loc… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

