Politistii rutieri au retinut, in minivacanta de Sfanta Maria aproape 4.000 de permise de conducere: 388 pentru consum de alcool si 90 pentru consum de droguri. „Politistii au actionat, atat pe timpul zilei, cat si pe timpul noptii, pentru fluidizarea traficului si prevenirea accidentelor grave de circulatie. Pe drumurile solicitate si in zonele cu risc […]