Poliția a întrerupt un miting antiguvernamental în Italia Starea de protest in Europa devine tot mai puternica. Zeci de mii de oameni ies la proteste antiguvernamentale. Tulburarile din Italia nu contenesc. Oamenii cer oprirea inflației și inghețarea facturilor la electricitate. Suma plaților a crescut deja de cinci ori. Mulți oameni pur și simplu nu iși pot permite acest lucru. De asemenea, ei cer incetarea sprijinirii Ucrainei cu arme și retragerea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a anunțat marți ca Lavrov a spus instituția pe care o conduce efectueaza in prezent o „reorientare geografica” a activitaților sale atat in strainatate, cat și in biroul central, sugerand o potențiala reducere a prezenței diplomatice a Rusiei in Occident,…

- In timp ce turnura suveranismului pare de nestavilit in Europa șocata de impactul consecințelor agresiunii ruse asupra Ucrainei, daca ținem seama de alegerile recente din Suedia și Italia, din neutra Austrie ajunge o veste aparent banala.

- Dependența UE de importurile de gaze din Rusia a crescut la aproximativ 80% in ultimii ani. De mulți ani, Europa și-a redus propria producție de gaze și a importat mai mult din Rusia din cauza prețurilor mai mici. Germania a decis sa construiasca a doua ramura a proiectului Nord Stream II, neglijand…

- Specializat in smulgerea lanturilor de aur de la gat, un infractor roman a fost arestat de carabinieri in timp ce calatorea la bordul unui autocar care tocmai intrase in Italia. Ceea ce l-a dat de gol pe barbatul in varsta de 28 de ani, relateaza publicatia Trieste Prima, a fost tocmai un lant mare…

- Scandal pe aeroportul din Cluj! Zeci de oameni au așteptat ore in șir in aeroportul din Cluj-Napoca pentru a pleca spre Bari, Italia, dar cursa lor a fost anulata. Satui sa aștepte, oamenii s-au enervat și a fost nevoie sa intervina poliția acolo ca sa calmeze spiritele.Oamenii au fost urcați in avion…

- In decurs de cateva luni, Romania a devenit un simbol al unitatii, solidaritatii si coeziunii care caracterizeaza Alianta nord-atlantica, a declarat presedintele Klaus Iohannis, prezent astazi la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, la Constanta. „In cateva luni, tara noastra a devenit…

- In decurs de cateva luni, Romania a devenit un simbol al unitatii, solidaritatii si coeziunii care caracterizeaza Alianta nord-atlantica, a declarat presedintele Klaus Iohannis, prezent astazi la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, la Constanta. „In cateva luni, tara noastra a devenit…

- O aparent banala schimbare a unor placuțe de inmatriculare auto a fost suficienta pentru a reaprinde un conflict „inghețat” din Balcani, la granița dintre Kosovo și Serbia: in regiune s-au auzit din nou zgomotele focurilor de arma și ale alarmelor antiaeriene, iar Rusia și-a facut imediat simțita prezența:…