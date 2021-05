Poliţia a întocmit un cerc de suspecţi în urma exploziei de la Arad Politia a intocmit un cerc de suspecti in cazul barbatului decedat, sambata, in explozia de la Arad, cadavrul acestuia urmand a fi expertizat, informeaza IPJ Arad.



"La fata locului a sosit echipa de anchetatori din cadrul IGPR. A fost intocmit un cerc de suspecti. De la fata locului au fost ridicate imagini de pe camerele de supraveghere care urmeaza a fi analizate. Cadavrul a fost ridicat cu putin timp in urma si va fi expertizat", a declarat pentru AGERPRES Livia Pescar, purtator de cuvant al IPJ Arad.



Aceasta a precizat ca ancheta cazului a fost preluata de Parchetul…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

