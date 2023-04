Un incident de securitate a fost raportat, miercuri, la Turnul Trump din orasul american Chicago, din cauza unei dispute familiale, anunta autoritatile locale, citate de postul de televiziune NBC News. Politia a intervenit la cladirea denumita „Turnul Trump” („Trump International Hotel & Tower”), in orasul Chicago, potrivit jurnalul.ro . In imobil a fost semnalat un incident de tip familial, pe care politia il considera un caz „izolat”. Traficul in jurul imobilului a fost restrictionat. VIDEO – Expert: „Daca va fi pus sub acuzare, Trump nu va avea parte de tratament special” Daca fostul președinte…