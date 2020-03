Stiri pe aceeasi tema

- Va rasuna imnul Romaniei din toate masinile de politie, pe strazile din Constanta si din toata tara. Imnul Romaniei se va auzi in toata tara, sambata dupa amiaza.In semn de recunostinta fata de cei care stau in case si respecta masurile impuse de autoritati in vremuri grele, de pandemie, la ora 17.00,…

- De cateva zile, echipaje ale Poliției Romane se plimba cu mașinile prin București, lansand la portavoce mesaje prin care sfatuiesc romanii sa ramana in case, pentru siguranța lor. Vocea din mesajele Poliției ii aparține artistului Raoul. Recomandarile autoritaților romane din ultima vreme de a sta acasa…

- Secretarul de stat in MAI Bogdan Despescu a anuntat, marti, ca Politia a deschis dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de comunicare sau raspandire prin orice mijloace de date si informatii false in cazul barbatului de la Spitalul "Dimitrie Gerota" din Capitala, depistat pozitiv cu noul coronavirus.…

- Un jaf in stilul serialului „La Casa de Papel” s-a petrecut in Belgia. Poliția din Bruxelles a reținut doi suspecți de jaf, dintre care și un roman, cu varste cuprinse intre 21 și 22 de ani. Cei doi au jefuit Monetaria Regala, dar au avut ghinionul de a fura monede și bancnote scoase din circulație....…

- Politia din Hong Kong se afla luni in cautarea unor barbati care au participat la un jaf armat in urma caruia au sustras hartie igienica, pe fundalul unei crize a aprovizionarii cu acest produs, provocata de epidemia de coronavirus, scrie BBC. De peste zece zile, hartia igienica a devenit un produs…

- Premierul interimar, Ludovic Orban, a declarat, intr-un interviu acordat la Conferința de Securitate de la Munchen, ca saluta Inițiativa celor Trei Mari (I3M), precizand ca aceasta a aparut ca urmare a unor necesitați de dezvoltare a infrastructurii de transport și energetice.„A fost practic…

- A murit medicul chinez Li Wenliang, care avertizase publicul asupra riscurilor unei epidemii de coronavirus precum cea de Sindromul Respirator Acut Sever. Doctorul fusese interogat de autoritatea locala pentru Sanatate si de Politia din orasul Wuhan, fiind suspectat de „raspandirea de zvonuri in mediul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta ca efect al manifestarilor meteo nefavorabile sau ca urmare a vreunui eveniment rutier.In ceea ce priveste fluenta traficului pe…