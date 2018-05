Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost arestata vineri in urma unui incident armat la Trump National Doral Golf Club din Florida, proprietate a presedintelui SUA Donald Trump, a anuntat politia din Doral, potrivit Reuters. In urma incidentului nu au fost raportate victime, a precizat politia pe…

- ”Un individ a agresat cinci persoane in aceasta seara (sambata seara, n.r.), puțin dupa ora 21.00, in arondismentul 2 Paris, in cartierul Monsigny. Poliția a intervenit prompt și a ripostat, atacatorul fiind ucis. Una dintre victimele atacului a murit din cauza ranilor multiple. Doua persoane au fost…

- Ieri, 16 aprilie, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nasaud au efectuat semnale regulamentare de oprire in trafic, unui autoturism care circula pe DJ 172 B, prin localitatea bistrițeana Parva. Persoana care conducea autoturismul nu a oprit la semnalele regulamentare ale polițiștilor, continuandu-și…

- Incendiul s-a produs la etajul 50 al cladirii din New York, unde se afla atat birouri, cat si apartamente, iar in urma acestuia un barbat de 67 de ani a fost dus in stare critica la spital, unde a murit ulterior, a declarat o purtatoare de cuvant a Departamentului de Pompieri. Incendiul a fost stins…

- Un individ s-a impuscat, sambata dupa-amiaza, in fata sediului Presedintiei Statelor Unite, in centrul orasului Washington, anunta autoritatile americane, fara a preciza care este starea medicala a suspectului. Serviciul american pentru protectia demnitarilor (Secret Service) a instituit…

- Presedintele SUA Donald Trump a criticat, pe Twitter, FBI dupa atacul armat de la o scoala din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane. Trump spune ca FBI a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana,…

- "Este foarte trist ca FBI a ignorat atatea semnale transmise de atacatorul din Florida. Nu este acceptabil. FBI petrece prea mult timp incercand sa dovedeasca implicarea rusilor in campania lui Trump. Nu exista nicio implicare. Reveniti la lucrurile de baza si faceti-ne mandri!", a scris Trump pe…