- Politia a fost chemata la locuinta printului Harry si a sotiei sale, Meghan, din sudul Californiei de noua ori in noua luni, potrivit cifrelor oficiale publicate joi, relateaza dpa. Dupa ce ducele si ducesa de Sussex s-au mutat in casa lor din Montecito impreuna cu fiul lor Archie in iulie…

- Prințul Harry (36 de ani) și soția lui, fosta actrița Meghan Markle (39 de ani), iși anunțau retragerea din rolul de membri seniori ai familiei regale britanice la inceputul anului 2020. In martie 2021, Harry și Meghan au oferit un interviu controversat in cadrul caruia au dezvaluit motivele din spatele…

- In vara aceasta, Meghan Markle (39 ani) urmeaza sa aduca pe lume cel de-al doilea copil. Ducesa de Sussex a luat o decizie surprinzatoare cu privire la modul in care va naște. Markle iși dorește sa nasca in acasa, in vila de lux din Montecito, Santa Barbara, SUA, in care ea, prințul Harry și baiețelul…

- Multe din subiectele aduse in discuție au fost clarificate , ca niciodata, de cuplul regal. Poate cea mai stanjenitoare intrebare adresata, daca ar fi ingrijorari in privința culorii pielii pe care o va avea pe viitor, baiețelul lor, Archie. Ducesa de Sussex a spus chiar ca regulile ar fi fost schimbate…

- ”Pot spune in premiera ca saptamana trecuta am facut o solicitare oficiala catre comisiile de specialitate din Ministerul Sanatații și catre Agenția Naționala a Medicamentului, pentru reevaluarea criteriului de varsta pentru vaccinul AstraZeneca, avand in vedere ca au aparut date suplimentare cu privire…

- Printul Harry si sotia sa Meghan îi vor acorda jurnalistei Oprah Winfrey primul interviu de când au parasit familia regala britanica, interviu ce va fi difuzat luna viitoare, relateaza News.ro.Harry si Meghan, care au anuntat duminica ca asteapta al doilea copil, au socat familia…