Politia a folosit sambata gaze lacrimogene pentru a dispersa mii de demonstranti prodemocratie imbracati in negru si purtand masti pe fata in Parcul Victoriei din Hong Kong, informeaza dpa si Reuters. Multi protestatari au intonat imnurile nationale ale SUA si Marii Britanii, fluturand drapele multinationale, iar unii au cerut independenta regiunii. Cu ajutorul portavocilor, politia le-a cerut manifestantilor sa plece si i-a anuntat ca risca sa fie judecati pentru ca participa la un miting neautorizat, in cea de-al 22-lea weekend de proteste. Manifestantii au pornit in toate directiile, iar multi…