- Un barbat inarmat cu un cuțit a patruns luni intr-o banca din Cluj Napoca, de unde ar fi furat 20.000 de lei. In jurul orei 15, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca intr-o unitate bancara de pe raza municipiului Cluj-Napoca, a intrat o persoana cu fata acoperita si, sub amenintare, a sustras…

- Un tanar roman s-a spanzurat la ferma din Italia unde isi petrecea vacanta alaturi de iubita lui, si ea tot romanca. Trupul neinsuflețit a fost descoperit duminica chiar de iubita, informeaza observator.tv. Tanara a alertat imediat Poliția. Polițiștii și medicii chemați de urgența la o ferma de langa…

- Un hot care a furat un autoturism sub amenintarea cutitului a fost prins de politistii giurgiuveni, care au tras mai multe focuri de arma in pneuri, potrivit unui comunicat de presa transmis duminica de IPJ Giurgiu. In noaptea de sambata spre duminica, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie…

- Politistii l-au gasit pe autorul atacului cu cocktailuri Molotov de la sediul PSD Timiș care a avut loc joi. Conducerea judeteana a filialei, care a depus o plangere la politie si a condamnat public incidentul. La aproape 24 de ore dupa atac, oamenii legii din Timisoara au identificat un prim suspect…

- Transportul public din Braila s-a reluat dupa o saptamana de greva. Greva șoferilor de autobuz și a vatmanilor din Braila s-a incheiat joi, la peste o saptamana de la declanșarea protestului. Angajații societații locale de transport public au acceptat condițiile conducerii companiei și au renunțat la…

- Un scandal, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc, luni, în comuna clujeana Bonțida, unde mai multe persoane au fost implicate într-o altercație fizica.Astfel, un conflict mai vechi dintre doua familii, din Bonțida, s-a reaprins în a doua zi de Paște, iar incidentul…