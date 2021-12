Stiri pe aceeasi tema

- Au fost descinderi de amploare, sambata, in Ialomița și Constanța, intr-un dosar de braconaj și furt de motoare de barci. Polițiștii au facut percheziții la 11 adrese, dintre care doua ale unor societați comerciale.

- Politistii din judetul Ialomita au reusit sa indisponibilizeze 4.500 de kilograme de obiecte pirotehnice in urma unor ample perchezitii desfasurate in municipiul Slobozia si in orasul Amara. Conform unui comunicat al IPJ Ialomita, miercuri dimineata, politistii din Ialomita au facut trei perchezitii domiciliare…

- Ceata ingreuneaza circulatia rutiera, luni dimineata, in mai multe judete din Muntenia si Dobrogea, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Romane. "Se circula in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judetele…

- Politistii din Ialomita s-au sesizat si au inceput o ancheta dupa ce au constatat ca exista indicii conform carora un registrator de la un centru de vaccinare din Slobozia ar fi eliberat adeverinte de vaccinare false. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Ialomita, subinspector Ludmila Dascalu,…