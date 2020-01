Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea de cautare in zona pod Maracineni declanșata de oamenii legii aseara in urma unui apel la 112 prin care se anunța intenția unei persoane de a se arunca in gol s-a incheiat.Autoritațile au identificat o persoana fara adapost, care susține ca in noaptea precedenta s-a aflat pe pod fara a avea…

- Gradinița din centrul localitații buzoiene Smeeni a fost sparta in doua nopți diferite. Un individ a forțat ferestrele instituției in nopțile de 27 și 29 decembrie 2019, patrunzand in unitatea de invațamant unde a stat și s-a odihnit in ambele cazuri pana spre dimineața. Toate acestea au fost descoperite…

- Mai multe persoane au fost injunghiate, vineri, pe Podul Londrei, de un individ care avea atașata o bomba ce ulterior s-a dovedit a fi falsa și care in cele din urma a fost impușcat mortal de forțele de ordine. Autoritațile au anunțat ca incidentul este considerat unul de natura terorista. Un alt suspect…

- Poliția a pornit o investigație pentru a determina explozia izbucnita într-o mina din regiunea orașului Teutschenthal, în urma careia pâna la 30 de mineri au ramas blocați, relateaza ediafax citând site-ul agenției Dpa. Doi mineri de 24 și 44 de ani au fost raniți în…

- ​​Un barbat a ramas blocat într-un furnal al unei fostefabrici de bumbac din Cumbria, nord-vestul Angliei. Din pacate, barbatul a fost declarat decedat de catre autoritați, potrivit Sky News.Autoritațile din zona lucrau înca de la primele ore ale zilei la salvarea barbatului care era…

- Politia din comitatul britanic Essex a descoperit 39 de cadavre au fost descoperite in interiorul unui container al unui camion intr-un parc industrial, informeaza site-ul postului Sky News. Cadavrele au fost descoperite in parcul industrial Waterglade din Grays, la ora locala 1:40…

- Politistii britanici au fost anuntat in jurul orei 1:40, ora locala, de catre cei de la ambulanta dupa ce au gasit 39 de cadavre intr-un camion parcat intr-o zona industriala, potrvit digi24. Din informatiile de la aceasta ora, ar fi vorba despre 38 de adulti si un adolescent. Soferul in varsta de 25…